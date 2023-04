Homem troca tiros com a polícia, invade casas e morre baleado em Brejo Alegre 

Caso foi registrado no bairro Cohab, na madrugada de domingo (9).

Um homem de 32 anos morreu baleado após invadir casas e trocar tiros com a Polícia Militar. O caso foi registrado no bairro Cohab, em Brejo Alegre/SP, na madrugada de domingo (9.abr).

Segundo o boletim de ocorrência, equipes da corporação receberam uma denúncia e encontraram Rafael Noriaki Nakatu armado em uma praça.

Durante a abordagem, o homem atirou contra os policiais, fugiu e entrou em uma casa. Dentro do imóvel, o suspeito ordenou que quatro jovens ficassem na cozinha, com as luzes apagadas.

Ainda conforme o boletim de ocorrência, após sair da residência, Rafael invadiu outra casa, entrou em um quarto e atirou contra os policiais que tentavam prendê-lo. Durante confronto com as equipes da corporação, o suspeito foi baleado duas vezes e morreu.

A Polícia Civil vai instaurar um inquérito para apurar o caso. O corpo de Rafael foi levado para o IML (Instituto Médico Legal) de Birigui/SP. Não há informações sobre velório e enterro.

*Com informações do g1