Homem tenta matar ex-mulher e é neutralizado pela PM 

Percebendo que o ex-marido tentava invadir o imóvel, com um machado, a vítima se trancou no banheiro e chamou a polícia. Indivíduo foi baleado, socorrido e encaminhado à Santa Casa de Votuporanga.

De acordo com o apurado, uma moradora do bairro Vila Muniz, na zona sul, acionou as autoridades assim que percebeu que seu ex-companheiro tentava invadir sua residência, inclusive, violando a medida protetiva que ela possuía contra ele.

Buscando proteção contra o indivíduo, ela se trancou no banheiro do imóvel, enquanto ele tentava forçar a entrada na casa, inclusive desferindo machadadas na porta da residência. Em seguida, a Polícia Militar chegou no endereço e encontrou o indivíduo transtornado e ainda com o machado em mãos.