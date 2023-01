Homem tenta matar colega de trabalho depois de ser demitido da empresa 

Suspeito ainda incendiou o carro da empresa; caso aconteceu em Ilha Solteira/SP.

Um homem de 34 anos foi preso em flagrante após golpear um colega de trabalho com um canivete, em Ilha Solteira/SP, na madrugada desta quarta-feira (4.jan).

De acordo com a Polícia Militar, o caso aconteceu no alojamento da empresa onde os dois trabalhavam, no bairro Ipê. A vítima, que ocupa a função de encarregado geral, teria demitido o agressor, que se revoltou e a atacou com um canivete.

O suspeito fugiu usando o veículo da empresa, enquanto a vítima foi encontrada pela polícia com diversos cortes nas mãos. Ela foi socorrida e passou por atendimento médico.

Após buscas, o carro foi encontrado incendiado às margens de uma rodovia de Andradina/SP, além do canivete usado na ação.

O suspeito também foi identificado e confessou o crime. Ele foi preso e permaneceu à disposição da Justiça.

