Homem tenta estuprar esposa e acaba preso em Votuporanga

Indivíduo foi preso pela Polícia Militar no bairro Vila Marin; ele teria agredido e tentado forçar uma relação sexual com sua companheira.

Um homem acabou preso pela Polícia Militar na noite desta segunda-feira (25), suspeito de tentativa de estupro, no bairro Vila Marin, em Votuporanga/SP. O indivíduo teria tentado forçar uma relação sexual com sua esposa.

De acordo com informações, a PM foi acionada via 190 e se deslocaram para atendimento da ocorrência; contudo, no endereço, os policiais militares se depararam com uma mulher, de 35 anos, juntamente com sua filha. Ela estava com o corpo coberto apenas por uma toalha, e teria contado que seu marido a tinha agredido e tentado manter relação sexual por meio do uso da força.

O homem foi localizado e abordado próximo ao local onde estava a vítima, e questionado pelos agentes públicos, negou os fatos.

O indivíduo foi apresentado na Central de Flagrantes, onde foi ouvido e permaneceu à disposição da Justiça.