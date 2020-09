Homem tenta assalto no centro de Votuporanga

Bandido de 47 anos ameaçou mulher com faca. Ele foi preso no local pela equipe de Força Tática da PM.

A rápida ação nesta terça-feira (8) da equipe de Força Tática 316 da Polícia Militar de Votuporanga evitou um assalto prendeu bandido.

O criminoso – já com antecedentes – abordou uma motorista no PARE do cruzamento das ruas Goiás e Pernambuco, mediante ameaça com uma faca. A mulher ficou conseguiu escapar pelo lado do passageiro.

A equipe tática da PM patrulhava perto no exato momento do roubo. Na aproximação do cruzamento os policiais notaram o roubo e a mulher já fazia contato via 190.

Os policiais foram atrás e conseguiram prender o bandido, que tinha uma faca escondida na altura da cintura.

Imagens de câmeras de segurança das proximidades ajudaram na comprovação da tentativa de assalto. O ladrão foi levado ao 1º Distrito Policial e foi autuado em flagrante.