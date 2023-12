Homem suspeito de matar jovens encontrados degolados e enrolados em lençol é preso no Paraguai

Washington Elias Relíquias de Souza Sarmento foi preso nesta sexta-feira (1º), mas crime foi descoberto pela polícia no dia 23 de novembro, no bairro Parque das Nações em Birigui. Vítimas foram identificadas como Jimmy Pereira da Silva, de 21 anos, e Caroline Batista Froes, de 22.

Um homem, de 29 anos, suspeito de esfaquear os jovens encontrados degolados, enrolados em um lençol e escondidos por um colchão foi preso em Pedro Juan Caballero, no Paraguai, nesta sexta-feira (1º.dez). O crime aconteceu em Birigui/SP, em 22 de novembro.

Caroline Batista Froes e Jimmy Pereira da Silva, de 22 e 21 anos, foram achados degolados e sem roupas na quinta-feira (23.nov), um dia após o crime.

De acordo com o delegado responsável pelo caso, Eduardo Lima de Paula, a equipe de polícia do Paraguai cumpriu o mandado de prisão temporária, de 30 dias, contra Washington Elias Relíquias de Souza Sarmento.

Ainda segundo a polícia, o Ministério Público do Paraguai deve representar pela expulsão do suspeito do país, que, então, será entregue à Polícia Federal da Fronteira.

Kathlen da Silva Ferreira, de 24 anos, apontada como uma das suspeitas de participar da morte também foi presa temporariamente no dia 27 de novembro em Birigui.

Conforme a polícia, em depoimento, a mulher relatou que fugiu para o Paraguai com o companheiro, logo após o crime. Contudo, ela negou ser autora das facadas e afirmou que desistiu de fugir, por isso voltou para Birigui, onde foi presa.

Ainda à polícia, ela informou que a Jimmy, uma das vítimas, tentou abusar sexualmente dela e, por isso, foi degolado por Washington. A outra jovem foi morta por ele, segundo Kathlen, ao tentar ligar para a polícia.

Kathlen foi levada à Central de Polícia Judiciária (CPJ), onde está à disposição da Justiça. A Polícia Civil investiga o crime.

O crime

Conforme o boletim de ocorrência, as vítimas foram identificadas como Caroline Batista Froes, de 22 anos, e Jimmy Pereira da Silva, de 21. A polícia foi acionada pela irmã de um dos suspeitos do assassinato, que, segundo ela, confessou o crime por telefone.

Ainda segundo a polícia, o corpo da mulher apresentava um corte profundo no pescoço e vestígios de secreção no órgão genital. Já o corpo do homem, por sua vez, tinha sinais de facadas no peito e também um corte profundo no pescoço.

Ambos estavam com toalhas enroladas no pescoço e nus. Na casa, a polícia encontrou roupas sujas de sangue em um saco de lixo, além de documentos de dois moradores, apontados como principais suspeitos.

A polícia suspeita que os jovens e os assassinos usavam drogas antes do crime. As vítimas não possuem antecedentes criminais.

Os corpos foram levados ao Instituto Médico Legal (IML) de Araçatuba/SP, onde passarão por exames necroscópicos e toxicológicos.

*Com informações do g1