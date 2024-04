Homem tenta matar ex-enteados incendiando casa da família em Valentim Gentil

Jovem de 18 anos teve lesões profundas na perna; suspeito está internado em estado grave em hospital especializado de Catanduva/SP.

Um homem de 61 anos tentou matar os ex-enteados, de 18 e 12 anos, incendiando a casa em que eles moram com a mãe, na noite da última segunda-feira (15.abr), no Jardim Sanches, em Valentim Gentil/SP.

De acordo com o boletim de ocorrência, o suspeito teve um relacionamento de 10 anos com a mulher, mas os dois estão separados há três meses e ela está namorando outra pessoa. No entanto, ele não aceitou o fim do relacionamento e, segundo testemunhas, estava ameaçando a ex. Para se vingar, ele apareceu na casa perguntando aos jovens sobre a mãe, mas ela não estava no local.

O suspeito estava com um galão de combustível e, antes de incendiar a residência, disse: “Agora eu vou acabar com essa patifaria”. Ele botou fogo na porta da casa para impedir que os ex-enteados saíssem; os irmãos tentaram desviar das chamas, mas foram impedidos pelo ex-padrasto, que ateou fogo nas roupas do varal e jogou contra os jovens, e fechou a porta do imóvel novamente. Nesse momento, ele escorregou e caiu no fogo.

Os irmãos conseguiram fugir. O ex-padrasto fugiu em um WG/Gol e abandonou o carro em frente a um posto de combustíveis na Rodovia Euclides da Cunha (SP-320), entre Fernandópolis/SP e Votuporanga/SP.

Ele foi encontrado em um matagal de difícil acesso. A Defesa Civil foi acionada para o resgate e uma ambulância do SAMU o socorreu e o levou para atendimento médico. O homem teve 60% do corpo queimado e está internado em estado gravíssimo, no Hospital Padre Albino, em Catanduva/SP.

A jovem de 18 anos teve lesões profundas na perna e terá que fazer exames. O adolescente de 12 anos não se feriu e passa bem.

A Polícia Civil registrou o caso como tentativa de homicídio qualificado. Se receber alta hospitalar, ele será preso em flagrante e encaminhado para um presídio da região.