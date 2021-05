Homem socorrido após ser baleado em frente a padaria morre em hospital de Rio Preto

Segundo o B.O., Murilo Henrique Barril, de 31 anos, foi atingido por disparos no tórax, abdômen e braço. Caso está sendo investigado.

O homem de 31 anos que foi socorrido após ser baleado em frente a uma padaria na Avenida Monte Aprazível, em São José do Rio Preto/SP, morreu nesta terça-feira (25).

Segundo o boletim de ocorrência, Murilo Henrique Barril foi baleado no tórax, abdômen e braço no dia 19 de maio. Ele foi socorrido e encaminhado ao Hospital de Base, mas morreu após ficar internado por seis dias.

Um adolescente de 17 anos que saía de uma barbearia, ao lado da padaria, também foi atingido por tiros no braço, mas foi socorrido para a Santa Casa.

De acordo com informações do B.O. registrado no dia do crime, a polícia acredita que Murilo Henrique tenha sido o alvo dos disparos e que o adolescente tenha sido atingido por uma bala perdida.

O suspeito fugiu após o crime e o caso está sendo investigado pela polícia.

*Com informações do g1