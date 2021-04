Homem sem CNH é preso por dirigir bêbado e agredir bombeiro em Araçatuba

Segundo o B.O., suspeito perdeu o controle do veículo em um cruzamento e bateu em um muro; durante o atendimento, um dos bombeiros foi agredido com um tapa no rosto e ameaçado de morte pelo homem.

Um homem de 49 anos foi preso por dirigir bêbado, sem habilitação e agredir um bombeiro no bairro Paraíso, em Araçatuba/SP, na tarde de domingo (11).

Segundo informações do boletim de ocorrência, o homem conduzia o veículo quando perdeu o controle da direção em um cruzamento e bateu em um muro.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e compareceu no local. De acordo com o B.O., durante o atendimento, um dos bombeiros foi agredido com um tapa no rosto e ameaçado de morte pelo condutor do carro.

Ainda segundo o boletim de ocorrência, o suspeito estava bêbado e não possuía a CNH (Carteira Nacional de Habilitação). Ele estava sozinho no momento do acidente e apresentava ferimentos leves.

O homem foi preso e permaneceu à disposição da Justiça. O caso foi registrado como embriaguez ao volante, resistência, ameaça e por dirigir sem habilitação.

*Com informações do g1