Homem sai da cadeia e é preso por tráfico de drogas em Votuporanga 

L.F.M., de 26 anos, foi flagrado pela Força Tática da Polícia Militar com porções de maconha na Praça Nozomu Abe, conhecida como “Half”, na Avenida 9 de Julho.

Um homem de 26 anos foi preso por tráfico de drogas na zona oeste de Votuporanga/SP, no início da noite do último domingo (11.fev).

De acordo com o apurado, por volta das 19h20, policiais militares de Força Tática realizavam patrulhamento, quando se depararam com L.F.M., pela Praça Nozomu Abe, conhecida como “Half”, na Avenida 9 de Julho, cruzamento com a Rua Aristides Gallo, e optaram pela abordagem.

Segundo a corporação, o indivíduo já era conhecido nos meios policiais por envolvimento com roubo e tráfico de drogas, e havia deixado o sistema prisional recentemente; contudo, ao notar a presença da viatura, o suspeito tentou correr em direção a sua motocicleta que estava estacionada as margens da praça, porém, acabou contido.

Em seguida, em revista pessoal os PMs encontraram uma sacola contendo porções de maconha. Questionado, o indivíduo teria admitido que estava no local para traficar drogas.

A ocorrência foi apresentada na Central de Flagrantes, onde o indivíduo foi ouvido e colocado à disposição da Justiça. A motocicleta foi apreendida.