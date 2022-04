Homem que rendeu funcionários e assaltou farmácia é preso em Ilha Solteira 

Ação do criminoso foi filmada por câmeras de segurança. Ele foi reconhecido por funcionários que trabalhavam no momento do assalto.

A Polícia Militar prendeu na manhã desta quarta-feira (27.abr), em Ilha Solteira/SP, o homem que assaltou uma farmácia popular.

De acordo com a corporação, o criminoso foi reconhecido por funcionários do estabelecimento. Ele foi levado à delegacia e permanece à disposição da Justiça.

O assalto foi registrado na manhã de terça-feira (26), em um estabelecimento localizado na Avenida Brasil. Câmeras de segurança flagraram a ação do criminoso.

Nas imagens é possível ver o momento em que o ladrão se aproximou de uma atendente e a jogou no chão. O balconista pegou uma barra para tentar defender a mulher, mas também foi empurrado.

Segundo a polícia, o homem estava com uma réplica de arma de fogo e fugiu com aproximadamente R$ 200.

*Informações/g1