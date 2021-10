Homem que realizava manutenção fica ferido após cair de telhado de shopping em Rio Preto

Vítima fazia manutenção em fios de internet quando o acidente aconteceu. Os bombeiros foram acionados e socorreram o trabalhador consciente para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Norte.

Um homem ficou ferido após cair do teto de um shopping no bairro Jardim Planalto, em São José do Rio Preto/SP, no início da tarde desta segunda-feira (4).