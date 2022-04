Homem que furtou chocolates em creche de Rio Preto se entrega à polícia

Após ser ouvido, ele foi liberado, uma vez que não houve flagrante. A Polícia Civil disse que ele será indiciado por furto.

Câmeras de segurança flagraram o momento em que um homem invadiu uma escola de educação infantil para furtar os chocolates. O caso aconteceu no domingo (10), no Jardim Ouro Verde, em São José do Rio Preto .