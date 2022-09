Homem que ameaçava a mulher com arma é morto em troca de tiro com policiais em Rio Preto 

Segundo boletim de ocorrência, policiais militares atendiam chamado de violência doméstica quando o homem atirou contra os policiais, que revidaram.

Um homem de 34 anos morreu na madrugada do domingo (18.set) em um confronto com policiais militares em São José do Rio Preto/SP.

De acordo com boletim de ocorrência, o homem, identificado como Alessandro de Souza Arruda, estava ameaçando a companheira com uma arma. A mulher chamou a polícia por várias vezes e relatou que o suspeito chegou a fazer disparos na rua.

A Polícia Militar foi até o bairro Santo Antônio, mas o suspeito fugiu pulando muros. Após a saída da equipe, a vítima novamente pediu socorro, já que o homem voltou ao imóvel.

Ainda segundo o boletim de ocorrência, uma equipe do 9° Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) estava nas proximidades e perceberam que a casa estava aberta. Ao entrar, os policiais encontraram Alessandro em um dos cômodos.

Segundo os policiais relataram no B.O., o homem estava armado com um revólver calibre 32. Eles pediram que ele abaixasse, mas o homem atirou contra a equipe, conforme o registro policial.

Os policiais militares revidaram e o homem morreu durante a troca de tiros. Na Central de Flagrantes, a mulher confirmou a versão dada pelos agentes.

O delegado Guilherme Brandão registrou o caso como legítima defesa, pois o homem portava arma de fogo e disparou contra os policiais militares. A perícia técnica foi acionada e apreendeu as três pistolas que pertenciam a PM e um revólver.

*Com informações do g1