Homem proibido pela Justiça de tocar som alto após reclamações da vizinha em home office tem caixa de som apreendida 

Polícia Militar encontrou caixa de som artesanal no quintal da casa do homem, em Birigui/SP, após nova denúncia de perturbação de tranquilidade.

O homem proibido pela Justiça de reproduzir música em som alto durante o horário de trabalho da vizinha teve uma caixa de som apreendida após nova denúncia de perturbação de tranquilidade na noite de segunda-feira (21), em Birigui/SP.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada e, antes de chegar ao endereço, a equipe ouviu o barulho na casa do suspeito.

Ainda conforme a polícia, o homem aparentava embriaguez e afirmou que o som não estava alto, mas uma caixa de som artesanal foi encontrada no quintal da casa e apreendida.

O caso foi registrado como perturbação de tranquilidade e desobediência, visto que ele estava proibido de reproduzir som alto no horário de trabalho por home office e aulas online da vizinha.

De acordo com a sentença, o homem foi proibido de reproduzir som alto diariamente, das 22h às 7h. De segunda a sexta-feira, a proibição é das 7h30 às 12h30, que é o horário de estudo da vizinha, e das 12h10 às 20h22, que é o horário em que ela trabalha.

A mulher alegou que precisa de silêncio para realizar as atividades, mas o homem faz barulho em diversos períodos ao longo do dia e da noite, violando a Lei do Silêncio e também atrapalhando o descanso.

O juiz Vinícius Nocetti Caparelli entendeu que a pandemia de coronavírus demanda adequação de todos.

“Não se trata de vedar em absoluto o direito ao lazer de familiares e vizinhos, mas de ponderação, de modo a equacionar as necessidades e atender a todos os anseios, sem que qualquer deles seja afastado de forma definitiva”, escreveu o juiz na sentença.

*Com informações do g1