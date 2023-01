Homem procurado por estupro no Piauí é preso na BR-153 

O indivíduo de 32 anos estava alcoolizado às margens da pista, pedindo carona.

Um homem de 32 anos foi preso na tarde da última segunda-feira (16.jan), na Rodovia BR-153, em São José do Rio Preto/SP. Ele estava foragido da Justiça do Estado do Piauí, acusado de estuprar uma adolescente de 13 anos.

Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal realizava fiscalização na rodovia, quando foi informada por populares de que um homem estava no meio da pista, ajoelhado no chão e de braços abertos, arriscando ser atropelado.

No local, os policiais encontraram o homem, visivelmente alcoolizado, alegando que foi agredido em um clube às margens da rodovia, por isso estava pedindo carona para sair do local.

Em consulta aos sistemas criminais, os policiais constataram a existência do mandado de prisão em aberto. Questionado, o homem disse que a adolescente era filha de uma namorada, porém, negou que tivesse abusado dela.

Populares compareceram ao local, informando que o homem havia sido agredido no clube porque havia feito ‘graça’ para uma mulher comprometida.

O caso foi apresentado na Central de Flagrantes de Rio Preto e o indivíduo colocado à disposição da Justiça.