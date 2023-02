Homem preso por matar casal a tiros após discussão por som alto vai a júri popular em Birigui 

Juliano Dyonas Pereira fugiu após balear as vítimas, mas foi preso dias depois do crime. Ainda não há data marcada para o réu ser julgado.

A Justiça determinou que o homem preso por matar a tiros o casal Mirlene Gonçalves e Robson Leandro Fioroto vá a júri popular.

O crime foi registrado no dia 9 de julho de 2022, no bairro Atenas, em Birigui/SP. Juliano Dyonas Pereira fugiu após balear as vítimas, mas se entregou à polícia no dia 12.

Segundo o Ministério Público (MP), Juliano foi denunciado por homicídio qualificado por motivo fútil. A data para o réu ser julgado ainda não foi marcada pela Justiça.

Crime

No dia do crime, Juliano chegou em casa com a companheira em um veículo com som alto.

Ele guardou o carro na garagem e permaneceu com o portão aberto enquanto mexia no porta-malas. O barulho teria perturbado a tranquilidade das vítimas.

Segundo o processo, Mirlene saiu à calçada, atravessou a rua e parou em frente à casa de Juliano.

Depois de uma discussão ser registrada, a vítima voltou para casa, enquanto o homem também foi para a residência pegar uma arma.

Ainda conforme o processo, Juliano voltou com uma carabina e atirou contra Mirlene e Robson. As vítimas não resistiram aos ferimentos e morreram.

*Com informações do g1