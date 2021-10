Homem pesca pirarucu no Parque da Cultura de Votuporanga 

Imagens do ‘peixão’ comum na bacia Amazônica viralizaram nas redes sociais e levantou o debate, já que é proibido pescar no local por se tratar de área próxima a manancial de abastecimento da cidade.

Um pirarucu foi pescado nas águas da Represa do Parque da Cultura em Votuporanga/SP e as imagens viralizaram nas redes sociais. A espécie pirarucu que é uma das maiores entre os peixes de águas doces fluviais e lacustres do Brasil, sendo geralmente encontrado na bacia Amazônica, mais especificamente nas áreas de várzea, onde as águas são mais calmas. Podendo atingir três metros e vinte centímetros e seu peso pode ir até 330 kg.

Nas fotos e vídeos que circulam nas redes, o grande peixe aparece sendo carregando nas costas por um homem. Na internet, muitos discutiram sobre o ato de pescar no local, o que é proibido, inclusive, existe placas que sinalizam a proibição; contudo, algumas pessoas a defendem à prática, outros justificaram alegando se tratar de uma espécie invasora no noroeste paulista.

Procurada pela reportagem do Diário, a Prefeitura de Votuporanga explicou que “a pesca não é permitida no Parque da Cultura por se tratar de área próxima a manancial de abastecimento da cidade, portanto, não é recomendado que o local seja utilizado para a prática de pesca e nem para exploração pública, como forma de preservação da qualidade da água que percorre até a Represa Municipal Luiz Garcia de Haro. A orientação, inclusive, está exposta através das placas espalhadas pelo Parque. Sendo assim, a Prefeitura conta com a compreensão de todos e alerta que possíveis irregularidades podem ser denunciadas à Polícia Ambiental.”