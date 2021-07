Homem perde mais de R$ 12 mil em golpe de venda de veículos pela internet em Mirassol 

Segundo o boletim de ocorrência, vítima relatou que acessou um site de leilão de veículos e finalizou a compra de duas motocicletas, totalizando R$ 12.380; na sede da suposta empresa, homem foi informado que o site não pertence ao estabelecimento.

Um homem perdeu mais de R$ 12 mil em um golpe de venda de veículos pela internet, em Mirassol/SP.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima, de 39 anos, relatou à polícia que acessou um site de leilão de veículos na última terça-feira (13) e finalizou a compra de duas motocicletas, de R$ 5.665 e R$ 6.715.

O homem contou que realizou a transferência bancária dos valores, que totalizaram R$ 12.380, e que recebeu uma mensagem no WhatsApp informando que após a confirmação do pagamento as motos estariam liberadas para retirada no sábado (17).

Segundo o B.O., ao chegar à sede da suposta empresa, a vítima foi informada por um funcionário que o site acessado não pertence ao estabelecimento.

O caso foi registrado como estelionato e está sendo investigado pela polícia. O autor não foi identificado.

Outro caso

Outro caso de estelionato envolvendo site de leilão de veículos foi registrado no dia 12 de julho em São José do Rio Preto/SP.

Neste golpe, um homem perdeu mais de R$ 30 mil. De acordo com o B.O., a vítima relatou à polícia que no dia 7 de julho viu no site o anúncio da venda de uma motocicleta e um carro por R$ 30.855.

Após manifestar interesse na compra, um suposto representante do estabelecimento foi até a casa dele e mostrou fotos dos veículos anunciados.

Em seguida, a vítima efetuou a transferência do valor para uma conta no nome do vendedor.

Segundo o B.O., após o pagamento, a vítima não conseguiu entrar em contato com o suposto represente. O estabelecimento também informou que desconhece o vendedor e a transação oferecida à vítima.

*Com informações do g1