Homem morre esfaqueado pela companheira em Pereira Barreto 

Mulher disse à polícia que foi ameaçada, por isso o golpeou com uma faca; ela foi presa e permaneceu à disposição da Justiça.

Um homem morreu esfaqueado pela companheira, em Pereira Barreto/SP, na noite da última segunda-feira (7.ago).

Segundo a Polícia Militar, a corporação foi acionada para atender a ocorrência e constatou que a vítima havia sido socorrida com ferimento no abdômen e levada ao pronto-socorro, mas não resistiu.

À PM, a mulher informou que foi ameaçada pelo companheiro, por isso o golpeou com a faca. Ela foi encaminhada à delegacia, onde permaneceu presa à disposição da Justiça.

O caso repercutiu no município, já que é raro episódios de homicídio. A investigação sobre as circunstâncias que levaram a essa fatalidade está em curso, com a polícia buscando esclarecer todos os detalhes.