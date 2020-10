Homem morre esfaqueado em Valentim Gentil

Ele levou várias facadas durante briga e morreu na madrugada desta quinta-feira (15) na Santa Casa.

Um mecânico de 43 anos, de Valentim Gentil, morreu na madrugada desta quinta-feira (15) na Santa Casa de Votuporanga vítima de esfaqueamento. Ele foi agredido no último domingo, durante uma briga.

De acordo com informações preliminares, R.A.P. levou vários golpes (possivelmente 9 perfurações) após uma confusão no bairro Jardim Barreto. O agressor seria o padrasto de um jovem envolvido na briga. Ele teria alegado à polícia ter golpeado 3 vezes a vítima após ser atingido por uma tijolada. Em nota, a Santa Casa informou que o paciente deu entrada no Pronto Socorro às 7h40 do domingo (11), vindo a óbito nesta madrugada. O corpo foi encaminhado ao IML e liberado para velório da família. O caso é investigado pela Polícia Civil.