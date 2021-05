Homem morre em acidente entre carro e caminhonete em rodovia de Fernandópolis 

Segundo os bombeiros, carro trafegava do bairro Uirapuru sentido Centro, quando foi atingido por uma caminhonete que seguia sentido Ouroeste/SP.

Um homem morreu em um acidente entre um carro e uma caminhonete no trevo de acesso para a Rodovia Waldir Percy Semeguini, em Fernandópolis/SP, na tarde desta terça-feira (25).

De acordo com as informações do Corpo de Bombeiros, o carro trafegava do bairro Uirapuru sentido Centro, quando foi atingido por uma caminhonete que seguia sentido Ouroeste/SP.

O motorista do carro morreu e uma passageira foi encaminhada à Santa Casa de Fernandópolis.

A causa do acidente não foi informada.

*Com informações do g1