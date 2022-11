Homem morre em acidente de carro na BR-153 em Mirassol 

Veículo se envolveu em uma colisão frontal madrugada de domingo (20).

Um homem de 54 anos morreu em um acidente com três veículos na BR-153, em Mirassol/SP, na madrugada do último domingo (20.nov).

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os carros se envolveram em uma colisão no quilômetro 87, à 1h30. Um dos veículos bateu de frente com outro. Na sequência, o terceiro carro atingiu a traseira de um dos veículos. Um dos motoristas, morador de Bady Bassit/SP, morreu no local.

Ainda segundo a PRF, outro motorista foi socorrido e encaminhado em estado moderado para o Hospital de Base de São José do Rio Preto/SP. A terceira vítima não teve ferimentos. Não havia passageiros em nenhum dos veículos. A pista não precisou ser interditada.