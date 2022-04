Homem morre dentro de farmácia depois de receber injeção em Rio Preto 

O responsável pela farmácia que aplicou a injeção, prestou depoimento nesta sexta-feira (8) a polícia.

O designer de interiores, Cláudio Marcos de Souza Jesus Teixeira, de 51 anos, procurou a farmácia que fica na Rua Bernardino de Campos, na região central de São José do Rio Preto/SP, com fortes dores nas costas e pediu que fosse aplicado um medicamento que amenizasse a situação. O responsável pela farmácia que aplicou a injeção, segundo a família da vítima, usou citoneurin com decadron. Logo depois de receber a injeção, Claudio passou mal e minutos depois morreu dentro da farmácia. A suspeita é que ele tenha sofrido um infarto. A Polícia agora quer saber se a injeção possa ter causado a morte de Claudio.

O corpo dele foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) e o laudo da autópsia deve apontar a causa da morte. A Polícia Civil registrou um boletim de ocorrência e já colheu depoimento do responsável pela aplicação, na tarde desta sexta-feira (8.abr). O caso será investigado como morte suspeita.

*Informações/sbtinterior