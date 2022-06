Homem morre baleado após tentar fugir de abordagem da Polícia Militar em Rio Preto 

Suspeito percebeu a aproximação das equipes do BAEP (Batalhão de Ações Especiais de Polícia), pulou muros, fez menção de atirar contra os policiais e foi baleado. Caso será investigado pela Polícia Civil.

Um homem morreu baleado pela Polícia Militar após tentar fugir de uma abordagem no bairro São Francisco, em São José do Rio Preto/SP, na tarde desta terça-feira (14.jun).

De acordo com informações oficiais divulgadas pela corporação, equipes do BAEP (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) realizavam patrulhamento de rotina quando o suspeito percebeu a aproximação das viaturas e saltou muros de casas residenciais.

Durante a fuga, o homem fez menção de atirar contra os policiais, mas foi atingido por um disparo de arma de fogo, caiu e não resistiu ao ferimento.

Ainda segundo a corporação, a Polícia Civil foi acionada para investigar as circunstâncias da morte do suspeito. A arma do policial que efetuou o tiro será periciada.

Em nota, o Comando de Policiamento do Interior Cinco afirmou que um Inquérito Policial-Militar será instaurado.

“Pós-ocorrência, soube-se que o indivíduo alvejado possuía histórico criminal, entre outros, por tráfico de entorpecentes e porte ilegal de arma de fogo, além de responder processo por receptação, furto, violência doméstica, lesão corporal e uso de drogas sem autorização”, escreveu o Comando em outra parte da mesma nota enviada.

*Com informações do g1