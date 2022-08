Homem morre baleado após desentendimento com ex-marido da ‘ficante’ em Penápolis 

Segundo o BO, Rodrigo Elias Ferreira estava na casa da mulher com quem estava se relacionando quando o ex-marido dela chegou, e os dois se desentenderam. Suspeito não foi encontrado.

Um homem de 42 anos morreu baleado na madrugada do último sábado (30.jul) depois de se desentender com o ex-marido da mulher com quem estava se relacionando, em Penápolis/SP.

O caso foi registrado no Jardim Ipiranga. Segundo o boletim de ocorrência, Rodrigo Elias Ferreira estava na casa da “ficante” quando o ex-marido dela chegou, e eles se desentenderam.

Conforme o BO, os dois homens entraram em luta corporal e o suspeito foi embora. Mais tarde, ainda segundo o registro policial, o ex-marido voltou com uma arma de fogo e atirou contra Rodrigo.

A polícia informou que ele foi socorrido com ferimentos na cabeça, tórax, costas e queixo, mas não resistiu e morreu.

A Polícia Civil investiga o caso. Até a publicação desta reportagem, o suspeito do crime não havia sido encontrado.

*Com informações do g1