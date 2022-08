Homem morre atropelado por trem em Rio Preto 

Concessionária que administra a linha férrea lamentou o acidente; Polícia Civil investiga o caso.

Um homem de 67 anos morreu atropelado por um trem na tarde da última terça-feira (2.ago), no cruzamento da linha férrea com a Rua Bernardino de Campos, ao lado da antiga estação de trem, próximo ao Terminal Urbano de Ônibus, em São José do Rio Preto/SP.

Segundo a Rumo, Raimundo Atanasio tentou atravessar o cruzamento com a ferrovia mesmo com a cancela que sinalizava a aproximação da composição.

O maquinista acionou a buzina e todos os procedimentos de emergência, mas não foi possível parar a tempo. Equipes da empresa foram acionadas e prestaram todo o suporte às equipes médicas.

A Polícia Civil de Rio Preto foi acionada e investiga o caso.

Em nota, a Rumo lamentou o acidente e reforçou as orientações de segurança com a ferrovia. “Sempre mantenha uma distância segura dos trens, parados ou em movimento. Para realizar uma travessia segura, tenha atenção redobrada à sinalização visual e sonora.”

*Com informações do g1