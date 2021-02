Homem morre atropelado por motocicleta em Fernandópolis

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, o pedestre foi atingido pelo veículo enquanto tentava atravessar uma alça de acesso da Rodovia Euclides da Cunha.

Um homem de 50 anos morreu após ser atropelado por uma motocicleta, em Fernandópolis/SP, na manhã da terça-feira (9).

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, Nilson – mais conhecido como “Lica” ou “Mulecote” – foi atingido pelo veículo enquanto tentava atravessar uma alça de acesso da Rodovia Euclides da Cunha (SP-320).

A vítima foi socorrida pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhada para a Santa Casa de Fernandópolis. Porém, não resistiu aos ferimentos.

Ainda segundo a Polícia Rodoviária Estadual, o motociclista de 21 anos foi submetido ao bafômetro. O teste não apontou o consumo de bebidas alcoólicas. Ele sofreu apenas ferimentos leves.

O corpo do pedestre foi levado ao IML (Instituto Médico Legal) de Fernandópolis. A Perícia Técnica da Polícia Civil realizou exames no local do atropelamento. O acidente será investigado.