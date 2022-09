Homem morre atropelado na Rodovia Euclides da Cunha 

Acidente foi registrado no perímetro urbano de Fernandópolis/SP.

Um homem de 25 anos morreu atropelado por um veículo quando tentava atravessar a Rodovia Euclides da Cunha (SP-320), no perímetro urbano em Fernandópolis/SP, na noite deste domingo (25.set).

De acordo com o apurado, Romário Júnior Castilho da Silva, estava acompanhado pela esposa, moradores de Guarani d’Oeste/SP, e tentavam se deslocar a pé do bairro Paulistano ao Jardim Ipanema, quando na via o rapaz foi atingido por um GM/Onix, com placas de Jales/SP.

Unidades de Resgate do Corpo de Bombeiros e do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) estiveram no local, socorrendo a vítima que estava sendo encaminhada ao pronto-socorro da Santa Casa, quando sofreu uma parada cardiorrespiratória dentro da ambulância. Os paramédicos tentaram realizar a reanimação, mas não tiveram sucesso. O corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal).

O caso será investigado pela Polícia Civil de Fernandópolis.