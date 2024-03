Homem morre atropelado enquanto empurrava bicicleta em avenida de Birigui

Segundo o boletim de ocorrência, registrado como homicídio culposo na direção do veículo automotor, Fagner Fonseca Silva foi encontrado pela Polícia Militar no chão desacordado e com ferimentos graves na cabeça e pernas.

À PM, o motorista do carro disse que seguia pela avenida quando bateu contra a vítima, que empurrava uma bicicleta. Fagner foi levado ao pronto-socorro, mas não resistiu aos ferimentos.

Ainda conforme o BO, o local não possui faixa de pedestres e parte da calçada no local estava inviabilizada para uso devido ao mato alto. A perícia foi acionada e o teste de bafômetro para o motorista do carro deu negativo.

O corpo de Fagner foi encaminhado para o IML (Instituto Médico Legal) para exame necroscópico. A bicicleta dele foi apreendida.