Homem morre após sofrer descarga elétrica ao colocar celular para carregar 

Diney Sena, de 37 anos, teria sofrido uma descarga elétrica ao colocar o seu aparelho celular para carregar no banheiro; caso ocorreu em Presidente Epitácio/SP.

Um paisagista identificado como Diney Sena, de 37 anos, morreu na noite desta quarta-feira (6.dez), após sofrer uma descarga elétrica ao colocar o seu aparelho celular para carregar no banheiro da casa dele.

O caso aconteceu em Presidente Epitácio, na região de Presidente Prudente/SP.

De acordo com familiares, houve uma oscilação no momento em que ele carregava o celular. Ao chegar no banheiro, o homem foi encontrado caído.

Ele foi socorrido por uma equipe de Resgate do Corpo de Bombeiros da cidade e levado para a Santa Casa, mas não resistiu.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.