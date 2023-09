Homem morre após ser espancado com barra de ferro em Votuporanga 

Eder Antonio dos Santos, de 40 anos, foi socorrido à Santa Casa, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no Hospital de Base de Rio Preto. Caso é investigado.

Um homem de 40 anos morreu no último sábado (2.set), no Hospital de Base de São José do Rio Preto/SP, após ser espancado com uma barra de ferro. O crime aconteceu em Votuporanga/SP, no dia 26 de agosto.

Segundo o boletim de ocorrência, na ocasião, Eder Antonio dos Santos foi encontrado ferido na Rua Maranhão, em frente a um centro espírita. Ele foi socorrido pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e levado à Santa Casa de Votuporanga.

No entanto, diante da gravidade dos ferimentos, a vítima foi transferida ao Hospital de Base, mas não resistiu aos ferimentos.

O caso foi registrado na Polícia Civil e é investigado. Não há informações sobre a prisão do autor do crime.

O corpo de Eder foi sepultado às 16h, nesta segunda-feira, no Cemitério Municipal “Petronilo Gonçalves da Silva”, em Votuporanga.