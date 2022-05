Homem morre após ser baleado dentro de carro em avenida de Rio Preto 

Nenhum suspeito foi preso e o caso será investigado.

Um homem de 57 anos morreu baleado dentro de um carro na Avenida Murchid Homsi, no bairro Vila Elvira, em São José do Rio Preto/SP, na noite de quinta-feira (12.mai).

De acordo com o boletim de ocorrência, testemunhas relataram que um veículo se aproximou, atirou no homem que estava no carro e fugiu. Silvio Antônio Victalino foi encontrado morto dentro do veículo, que apresentou marcas de tiros e será periciado.

Nenhum suspeito foi identificado e o caso será investigado.