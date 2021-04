Homem morre após ser atropelado por carro em Rio Preto

Vítima atravessava a rua quando foi atingida pelo carro; SAMU prestou socorro e homem foi encaminhado ao Hospital de Base, mas morreu.

Um homem morreu após ser atropelado por um carro no cruzamento da Avenida Doutor Cenobelino de Barros Serra com a Rua Marechal Deodoro, em São José do Rio Preto/SP, na quinta-feira (1º).

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima atravessava a rua quando foi atingida por um carro que fazia a conversão.

O motorista, de 55 anos, acionou o SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e a Polícia Militar. A vítima teve uma parada cardíaca no local do acidente e foi encaminhada ao Hospital de Base, mas morreu horas depois.

Ainda de acordo com o B.O., o homem não portava documentos e, por isso, não foi identificado.