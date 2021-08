Homem morre após ser atropelado por carreta na Rodovia Euclides da Cunha 

Polícia Civil investiga as circunstâncias que causaram a morte do comerciante Otávio Augusto Dezan Campos.

No final da manhã deste sábado (28), um homem morreu após ser atropelado por uma carreta na Rodovia Euclides da Cunha (SP-320), próximo a Base da Polícia Militar Rodoviária, em Votuporanga/SP.

De acordo com informações, o comerciante Otávio Augusto Dezan Campos, teria sido atingido pelo veículo que seguia no sentido Fernandópolis/SP a São José do Rio Preto/SP.

Equipes do Corpo de Bombeiros e SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) chegaram a ser acionadas, mas a vítima não resistiu a gravidade dos ferimentos e faleceu ainda no local.

A Polícia Militar Rodoviária também foi acionada para atendimento da ocorrência e parte da pista precisou ser interditada. As causas do acidente ainda serão apuradas pela Polícia Civil.

Otávio deixou a esposa Michele e um filho pequeno; além de inúmeros amigos que publicaram homenagens póstumas nas redes sociais. Não foram divulgadas até o momento, informações sobre horário e local de velório e sepultamento.