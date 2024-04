Homem morre após paramotor cair em área rural de Rio Preto 

Guilherme Cestari Ferreira, de 36 anos, estava acompanhado de um monitor durante o voo, que não ficou ferido. Polícia Civil investiga as possíveis causas do ocorrido.

Um homem de 36 anos morreu em um acidente com um paramotor no final da tarde de domingo (28.abr), em São José do Rio Preto/SP.

Segundo o boletim de ocorrência, Guilherme Cestari Ferreira estava acompanhado de um monitor durante o voo. Ainda, conforme o registro, o paramotor caiu de uma altura de 30 metros, na região do Residencial Aroeiras II, área rural da cidade.

O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e prestou os primeiros socorros, no entanto, Guilherme não resistiu e morreu ainda no local. A mulher dele, que está grávida, assistia o voo e viu o acidente. Ela passou mal e precisou ser socorrida.

Não havia informações sobre as causas do acidente até a última atualização desta reportagem. Ainda conforme apurado, o monitor não ficou ferido.

O caso foi registrado como morte acidental. A Polícia Civil investiga as possíveis causas do ocorrido.

O sepultamento de Guilherme Cestari Ferreira ocorreu nesta segunda-feira (29), no Cemitério Jardim da Paz, em Rio Preto.