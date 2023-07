Homem morre após moto bater no muro em bairro de Araçatuba 

Quando o socorro chegou no local do acidente, o homem de 44 anos já estava morto.

Um homem de 44 anos, identificado como Ademir Castro Reis, morreu depois de bater a moto que pilotava contra um poste de iluminação em Araçatuba/SP. O acidente aconteceu por volta de 1h20 desta segunda-feira (24.jul), na Avenida José Ferreira Baptista, zona norte da cidade.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o homem pilotava uma Suzuki GS de 500 cilindradas, quando, ainda por motivos desconhecidos, perdeu o controle da direção e atingiu um poste de iluminação pública da avenida.

Uma unidade do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi chamada e o médico plantonista constatou o óbito de Ademir no local. Mika, como era conhecido, era bastante conhecido na cidade por ter envolvimento direto com o futebol amador.

Segundo a perícia técnica, próximo do local do acidente há um depósito de água e gás com câmeras de segurança, que poderão auxiliar na investigação.

O corpo de Ademir foi recolhido e levado para o IML (Instituto Médico Legal), onde passaria por exame necroscópico antes de ser liberado. A moto também foi recolhida.