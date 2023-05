Homem morre após colisão entre carro e caminhão 

Acidente ocorreu na Rodovia Feliciano Sales Cunha, no trecho entre Poloni/SP e Nhandeara/SP.

Um homem morreu em um acidente neste domingo (28.mai), que ocorreu na Rodovia Feliciano Sales Cunha (SP-310), no trecho entre Poloni/SP e Nhandeara/SP.

De acordo com o apurado, ainda nas primeiras horas do domingo, um veículo VW/Golf acabou colidindo contra um caminhão que transportava óleo vegetal, com o impacto, o caminhão saiu da pista e bateu violentamente contra uma árvore.

Equipes do Corpo de Bombeiros e SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionadas e prestaram atendimento para o condutor do caminhão; já o motorista do carro teve óbito constatado no local.

O corpo foi levado ao IML (Instituto Médico Legal) e as causas do acidente são investigadas pela Polícia Científica.