Homem morre após carro capotar na Rodovia Euclides da Cunha

Ivan Aparecido Batista, de 50 anos, morador de Votuporanga/SP, foi localizado já sem vida próximo do veículo às margens da pista em Cosmorama/SP.

No início da tarde desta segunda-feira (22), a Polícia Militar Rodoviária foi acionada após populares visualizarem um veículo capotado as margens da Rodovia Euclides da Cunha (SP-320), próximo ao trevo de Cosmorama/SP.

De acordo com informações, no local, os policiais localizaram o veículo que estava em meio a vegetação alta as margens da via, o que teria dificultado a visualização dos transeuntes, assim como o corpo da vítima identificada como sendo o mecânico Ivan Aparecido Batista, de 50 anos.

A Polícia Científica foi acionada e deve emitir laudo apontando as causas do acidente.

