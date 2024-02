Homem morre após carro capotar em vicinal; duas pessoas ficaram feridas 

Acidente foi na vicinal José Taglioli, que liga Santana da Ponte Pensa/SP à Palmeira d’Oeste/SP.

Um homem morreu após um carro capotar na Vicinal José Taglioli, que liga Santana da Ponte Pensa/SP à Palmeira d’Oeste/SP, na tarde do último domingo (4.fev).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o veículo com três ocupantes capotou na via, sendo que um deles morreu no local. Os demais foram socorridos com ferimentos leves e levados para a Santa Casa de Santa Fé do Sul/SP.

Os nomes das vítimas não foram informados e a causa do acidente não foi identificada. O caso será investigado.

*Com informações do g1