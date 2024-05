Homem morre após capotar Blazer em Cosmorama

O acidente aconteceu na tarde deste domingo (26/05), por volta das 16h, no KM 493 da Rod. Euclides da Cunha, no município de Cosmorama. O homem identificado como P.E.R.C., por motivos desconhecidos, teria perdido o controle de direção e o veículo GM Blazer teria capotado diversas vezes. Consta no Boletim de Ocorrência que o motorista foi lançado para fora do veículo e encontrado sem vida no canteiro central daquela via.

A polícia Técnica periciou o local e agora elabora um laudo sobre as circunstâncias do acidente.