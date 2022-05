Homem morre após caminhão tombar e ficar preso nas ferragens em vicinal de Cedral 

Equipe do SAMU foi acionada, mas Leandro Ferreira Marques dos Santos morreu no local do acidente.

Um homem de 33 anos morreu na manhã desta quarta-feira (25.mai) depois que um caminhão bitrem tombou na vicinal Fernando Buosi, em Cedral/SP.

Segundo o boletim de ocorrência, o SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado, mas a vítima Leandro Ferreira Marques dos Santos morreu no local do acidente.

Ainda de acordo com o registro policial, o caminhão foi virado com a ajuda de uma retroescavadeira. A causa do acidente será investigada.