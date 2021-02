Homem morre ao ter moto atingida por carro em rodovia de Fernandópolis

Segundo a Polícia Rodoviária, vítima não possuía Carteira Nacional de Habilitação. Motorista não ficou ferido.

Um motociclista morreu em um acidente na Rodovia Euclides da Cunha (SP-320), em Fernandópolis/SP, na manhã desta segunda-feira (8).

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, o homem teve o veículo atingido na traseira por um carro. Ele chegou a ser socorrida e encaminhado para a Santa Casa de Fernandópolis/SP, mas não resistiu. O motorista não ficou ferido.

Ainda segundo a Polícia Rodoviária Estadual, o motociclista não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

O corpo do homem foi encaminhado para o IML (Instituto Médico Legal). As causas do acidente serão investigadas pela Polícia Civil.