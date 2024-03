Homem morre afogado no Rio Paraná em Castilho

Acidente ocorreu nesta sexta-feira (8). Bruno da Silva Cortez, de 32 anos, estava acampando com amigos às margens do rio.

Um homem de 32 anos morreu afogado no Rio Paraná em Castilho/SP. O acidente ocorreu nesta sexta-feira (8.mar).

Segundo a Brigada de Castilho, Bruno da Silva Cortez, natural de São João do Pau d’Alho/SP, estava acampando com amigos às margens do rio. No momento do acidente, ele estava alcoolizado, conforme os amigos relataram.