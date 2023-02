Homem matou a mulher e ‘desovou’ o corpo antes de ser assassinado em Rio Preto 

Investigação da Polícia Civil aponta que Leandro Matias, assassinado a tiros em Rio Preto matou a mulher Ana Delgado para vender a caminhonete dela.

A Delegacia de Homicídios da Divisão Especializada em Investigações Criminais (DEIC) de São José do Rio Preto/SP afirmou que Leandro Delgado, assassinado a tiros na última segunda-feira (6.fev), na Estância Primavera, matou a mulher Ana Delgado e ‘desovou’ o corpo dela em Monte Aprazível/SP.

A confirmação é do delegado Alceu Lima de Oliveira Júnior, que coordena os trabalhos e declarou estar surpreso com o desdobramento.

“Como a caminhonete era dela, primeiro suspeitamos de que ela havia matado o companheiro. Mas pela nossa surpresa, descobrimos que Leandro matou Ana na noite anterior ao dia que foi assassinado. Testemunhas afirmaram que viram um homem com todas as características dele, inclusive as mesmas tatuagens, debruçado na ponte e chorando. No outro dia, por imagens de circuito de segurança que conseguimos, vimos que Leandro dirigia a caminhonete dela sozinho, ele também parou para comer um salgado”, contou o delegado.

Ainda segundo o delegado, Leandro tentou vender o veículo por R$ 40 mil: “Ele tentou vender a caminhonete, mas para pessoas que não tinham dinheiro para pagar. Então, essas pessoas mataram ele para fugir com o veículo. Foram dois latrocínios”, esclareceu.

A Polícia Civil identificou três suspeitos de envolvimento na morte de Leandro, dois deles são menores de idade, de 15 e 16 anos. O outro tem 18 anos.

“Um deles está preso temporariamente aqui. Ele confessa a participação, mas não confessa a autoria do latrocínio que vitimou Leandro”, concluiu o delegado.

Alceu ainda agradeceu a participação do delegado Wander Solgon, da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) nas investigações. Os trabalhos continuam.

Entenda o caso

Leandro foi morto a tiros horas depois que o corpo da companheira dele, Ana Delgado, de 53 anos, foi encontrado embaixo da ponte do rio São José dos Dourados, na Rodovia Deputado Bady Bassitt, perto do trevo de Monte Aprazível, na última segunda-feira. Ela estava com o corpo coberto de barro, amordaçada e com as mãos amarradas para trás, além de um saco plástico na cabeça.

Ana tinha 53 anos e tinha uma loja em Adolfo/SP, onde morava. A vítima também era mãe de um rapaz que mora fora do Brasil. Leandro também tinha dois filhos de um relacionamento anterior.

A Policia Civil de Monte Aprazível informou que os dois tinham um relacionamento conturbado.

Na tarde da terça-feira (7), a Delegacia de Homicídios encontrou a caminhonete de Ana em uma estrada de terra na Estância Bosque Verde.

*Com informações do sbtinterior/Joice Cremonesi