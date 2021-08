Homem mata ex-companheira a tiros e comete suicídio em Jales

Segundo informações da Polícia Civil, testemunhas relataram que a Professora Adriana Mistilides Silva, de 56 anos, recebeu o suspeito que era Advogado e Oficial de Justiça em Três Lagoas/MS, Alexandre Diamantino, de 48 anos, em casa. Ele entrou no imóvel e, em seguida, foram ouvidos os tiros.

De acordo com a polícia, Adriana foi atingida na porta de casa por tiros no braço, nas costas e na cabeça. Após o crime, Alexandre cometeu suicídio no local.