Homem invade empresa, pega arma de vigilante e é baleado em Rio Preto 

Suspeito efetuou disparo contra o vigilante, que não foi atingido; empregado conseguiu recuperar a arma, disparando contra ele.

Um homem de 34 anos foi baleado por um vigilante após invadir uma empresa na Avenida João Dias da Silva, em São José do Rio Preto/SP, na madrugada desta quinta-feira (11.mai).

Segundo boletim de ocorrência, o vigilante informou a Polícia Militar que fazia a ronda no pátio da empresa quando encontrou o suspeito sentado no chão do banheiro após invadir o local.

Ainda de acordo com o B.O., o vigilante disse que tentou retirar o homem do local, mas o suspeito pegou a arma e atirou contra ele, mas ninguém foi atingido.

O vigilante contou ainda que conseguiu recuperar a arma, disparando contra o homem. Ele foi socorrido e encaminhado ao Hospital de Base com ferimento de bala no tórax.

Até a manhã desta quinta-feira, o suspeito se encontrava estável. O caso segue investigado pela Polícia Civil.

*Com informações do g1