Homem furta carro e acaba preso em Votuporanga 

Indivíduo subtraiu o veículo que estava estacionado na garagem de um prédio comercial na área central, mas foi localizado e detido por policiais militares.

Um ladrão audacioso acabou preso após furtar um veículo no início da tarde desta quarta-feira (24.mai), na área central de Votuporanga/SP.

De acordo com o apurado, o indivíduo conseguiu subtrair um GM/Corsa, de cor preta, que estava estacionado na garagem de um prédio comercial na Rua Amazonas, e em seguida fugiu.

A vítima, ao notar o crime, acionou a Polícia Militar pelo 190, sendo que policiais em Atividade Delegada [convênio que reforça a segurança no município] patrulhavam nas proximidades do Parque da Cultura, quando foram informados do episódio via Copom (Centro de Operações da Polícia Militar).

Em seguida, os PMs já pela Avenida João Gonçalves Leite, próximo ao pontilhão de acesso ao bairro São Cosme, avistaram o veículo que seria produto de furto em alta velocidade, sendo que ao perceber a viatura tentou atravessar o pontilhão, mas acabou abordado pela Avenida Nasser Marão. Em busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado. Questionado sobre a procedência do carro, o indivíduo apresentou versões contraditórias sobre a situação.

A vítima foi avisada e esteve no local, onde reconheceu o veículo e também o homem como autor do crime.

O indivíduo foi apresentado na Central de Flagrantes, onde foi ouvido e colocado à disposição da Justiça.