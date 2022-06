Homem foge de clínica de recuperação, furta motocicleta, rouba posto de combustíveis e acaba preso

Crime foi na manhã desta sexta-feira (10), em Nhandeara/SP. Suspeito contou que fugiria para Araçatuba/SP.

A Polícia Militar prendeu em flagrante, no início da manhã desta sexta-feira (10.jun), um homem que, após fugir de uma clínica de recuperação, furtou uma motocicleta e roubou um posto de combustíveis, em Nhandeara/SP.

De acordo com apurado, o indivíduo que não teve identidade revelada, teria fugido de uma clínica e furtado o veículo, em seguida, invadido um posto de combustíveis e ameaçado os funcionários do local com uma faca; fugindo na motocicleta levando cerca de R$ 150,00 do estabelecimento, pela Rodovia Feliciano Salles da Cunha (SP-310).

Ainda segundo informações, as vítimas, do posto, acionaram a Polícia Militar que localizou e iniciou o acompanhamento do indivíduo que pilotava pelo contrafluxo da pista e com farol apagado. Após a abordagem, ele teria contado aos policiais militares que furtou a motocicleta para ir até Araçatuba/SP.

Ele foi preso e apresentado na Delegacia de Polícia de Nhandeara, onde após ouvido acabou permanecendo à disposição da Justiça.