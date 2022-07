Homem fica ferido após capotar carro em rodovia de Fernandópolis 

Acidente foi registrado na Rodovia Euclides da Cunha, próximo ao VI Distrito Industrial.

Um homem ficou ferido após capotar veículo na Rodovia Euclides da Cunha (SP-320), próximo ao Distrito Industrial VI, em Fernandópolis/SP, na tarde desta sexta-feira (1º.jul).

De acordo com apurado, veículo seguia no sentido Meridiano/SP, quando acabou capotando e parando com as rodas para cima no canteiro central da rodovia.

Unidades do Corpo de Bombeiros e SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionadas e socorreram à vítima. Estado de saúde não foi divulgado.

As causas do acidente serão investigadas.